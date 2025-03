Fare prevenzione grazie ai volontari

La sezione pratese della Lilt-Lega italiana per la lotta ai tumori vuole rafforzare il numero delle volontarie e dei volontari. "Serve impegno per divulgare materiale informativo, attuare interventi di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della prevenzione - spiega Maria Nincheri Kunz, vicepresidente Lilt-Prato –fondamentale anche la collaborazione nell’organizzazione di eventi per la raccolta fondi e l’allestimento di stand informativi ed educativi nelle piazze, a sostegno delle attività che svolge Lilt".

Per diventare volontario è richiesta un’età superiore ai 18 anni e partecipare ad alcuni incontri con il personale già attivo per acquisire la consapevolezza di appartenere ad una struttura, per conoscere e diffondere progetti, sentendosi coinvolti nella loro realizzazione.

La sede della Lilt è in via Catani con ambulatori per visite specialistiche, ecografie, esami diagnostici e controlli periodici dei pazienti oncologici. Chi vuole dedicare un po’ del proprio tempo alla Lilt diventando un volontario deve mettersi in contatto con il 348-7824774.

Il prossimo appuntamento con la Lilt sarà venerdì 11 aprile alle 18,30 al Santuario di Santa Maria del Giglio in piazza San Marco con l’esecuzione dello "Stabat mater" in memoria del musicologo pratese Roberto Zamori.

