Fantoni e Conson, le certezze. Di Stefano: è un buon esordio

Fantoni 7: subito decisivo due volte su Mancini in avvio di gara. Intervento puntuale anche sulla punizione di Geroni. Nella ripresa fa posto a Gariti per la questione quote (Dal 59’ Gariti 7: su Baietti salva il Prato, mostra grande sicurezza)

Limberti 6: costretto a giocare da terzino destro disputa una partita soprattutto di copertura.

Conson 7: ha il suo bel da fare contro Mancini in particolare, ma il classe ‘90 risponde presente.

Galliani 6,5: dopo l’errore (a metà con Girgi) sull’inserimento di Mancini in apertura di ripresa, commette poche sbavature.

Girgi 6: meglio nel secondo che nel primo tempo, vuoi probabilmente anche per la diversa porzione di campo occupata.

Remedi 5,5: prestazione opaca per il capitano, reo di diversi errori in fase di costruzione e anche nelle scelte. (Dall’80’ Magazzù sv)

Mazza 5,5: cerca di far girare la squadra, ma non sempre ci riesce. (Dal 59’ Alessio Rossi 5,5: non incide).

Di Stefano 6,5: Mariotti lo lancia immediatamente dal primo minuto e il numero 7 si mette in evidenza con una prova vivace.

Cozzari 5,5: pasticcione. Sfiora il gol nella ripresa.

Pereira Lopes 5,5: una mezzora di buone intenzioni senza incidere (Dal 31’ Barbuti 5,5: gara di sacrificio. Poche le occasioni a disposizione per pungere)

Robi 6: all’esordio da titolare, ci mette tanta buona volontà e qualche spunto. (Dal 59’ Azizi 5,5: impalpabile).

Mariotti 6: squadra priva soprattutto di mordente.