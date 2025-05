Faltugnano, manca l’acqua potabile: "Condotte già fatte a nostre spese"

"Ancora, nel 2025 Faltugnano non ha acqua potabile". Queste le parole di Luca Zilianti, che si fa portavoce delle 10 famiglie di Faltugnano "basso" per la situazione che si è andata a creare, nel corso degli anni, per le abitazioni sopra Gamberame, come tante, in Valbsenzio, senza l’acquedotto ma fra le poche fortunate ad essere interessate da un progetto, congiunto fra Comune di Vaiano e Pubbliacqua, per l’allacciamento alla rete.

"Io risiedo da 10 anni in questa zona – spiega Zilianti – e mi sono battuto in prima persona con il precedente sindaco Bosi per ottenere questo bene primario. Sono riuscito in 10 anni a far approvare l’ampliamento della rete idrica, sono stati posati i tubi della condotta. Sembrava tutto fatto e pronto, invece dopo un anno dalla posa si sono accorti che mancava la pompa per spingere l’acqua. Finito il mandato di Bosi, che si era impegnato a terminare l’opera, si è fermato tutto. Ad oggi la sindaca, non si è interessata a concluderla, pur avendo pressioni da noi residenti per avere date certe".

Se scorriamo indietro nel tempo, le 50 utenze della nuova rete erano annunciate come allacciate entro l’estate del 2021, poi in un comunicato del Comune, l’acqua pubblica sarebbe arrivata entro l’estate del 2023. Nel frattempo, le famiglie hanno fatto a spese proprie la condotta dall’abitazione fino alla nuova rete, anticipando delle uscite economiche senza poi vedere corrisposto il servizio. A loro risponde il Comune di Vaiano: "I lavori per la realizzazione della condotta primaria idrica di via Faltugnano sono stati regolarmente eseguiti a cura di Publiacqua che, al fine di mettere in pressione l’impianto, è in attesa dell’intervento di Enel per l’allacciamento dell’impianto di pompaggio alla rete elettrica. Questi i lavori programmati e ultimati riguardano un primo lotto. L’amministrazione è in contatto con Publiacqua per la programmazione degli interventi per il secondo tratto, in quanto l’amministrazione ritiene che sia fondamentale che la frazione sia servita per intero dall’acqua pubblica e confida di poter arrivare al risultato in tempi meno lunghi di quelli che sono occorsi per il primo tratto".

Al Comune fa eco Enel: "In riferimento alla pratica di Faltugnano – precisano – E-Distribuzione (società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) informa di essere in attesa dell’autorizzazione del Comune. L’attività è sospesa proprio in attesa della conclusione dell’iter autorizzativo – che non dipende dall’azienda – a valle del quale E-Distribuzione pianificherà l’intervento".

Claudia Iozzelli