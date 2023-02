Faltoni (Pd) presenta un’interrogazione

A fianco della richiesta di chiarimenti da parte della giunta Biffoni, c’è anche il consiglio comunale che chiede di andare fino in fondo sulla vicenda delle bollette del gas. A presentare un’interrogazione è stata la consigliera Monia Faltoni del Pd. "Il fenomeno delle bollette con i consumi presunti e non reali è stato molto diffuso in città – dice -. Tanti conoscenti mi hanno segnalato con grande preoccupazione la cosa, e soprattutto l’anomalia di avere bollette con una mensilità fatturata con i consumi reali e un’altra con i consumi presunti. Cos’è cambiato quindi da un mese all’altro?. Qualcuno ha pagato fino a ottocento euro di gas – conclude -, nonostante fosse stato attento a ridurre i consumi. E’ vero che poi questi soldi verranno recuperati nelle prossime bollette, ma è altrettanto vero che il periodo è difficile: non si può chiedere ai cittadini di anticipare pagamenti per consumi non effettuati".