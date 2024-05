Fair Play, festa in Comune. Tutti i premiati

Prato, 18 maggio 2024 – Salone consiliare di Prato, sold out per la cerimonia della 27ma edizione del Premio Fair Play Scuola e Sport organizzata dal Panathlon Club Prato che premia studenti che si sono distinti per la loro condotta nello sport e negli studi. Un premio che rappresenta un seme lanciato fra le nuove generazioni per affermare i concetti del Fair Play e della lotta al doping sia farmacologico che amministrativo.

Concetti spesso dimenticati nel mondo sportivo di oggi e che il Panathlon, qui a Prato, col presidente Massimiliano Martini vuole invece tenere in alto. E così è stata riconfermata la collaborazione col mondo della scuola grazie all’ottima intesa con la responsabile Simona Guarducci che ha coordinato il lavoro con i vari istituti e sono quindi arrivate le segnalazioni, due per ogni scuola, per i giovani da premiare. Ma prima di dare il riconoscimento agli studenti, sono state assegnate due borse di studio alla memoria di Carla Pitigliani, storica cerimoniera del club pratese.

Le borse di studio sono andate a: Marta Bennati dell’Ic Margherita Hack e a Thomas Damiani dell’Ic Pontormo. Altro premio speciale assegnato è stato quello alla memoria del segretario Domenico Iannaccone; alla carriera di un insegnante di educazione fisica. E quest’anno il riconoscimento è andato alla professoressa Elisabetta Faggi che, peraltro, è stata colei che ventisette anni fa, insieme all’allora presidente del Club Panathlon Prato, Angiolo Buti e al suo vicepresidente Roberto Palma, dettero vita al Premio Fair Play Scuola e Sport. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche il vicesindaco Simone Faggi, il Delegato Coni, Massimo Taiti, la delegata della Provincia Paola Tassi, col contributo del segretario del Panahtlon Mattia Di Vivona, del delegato al premio Francesco Panzera e di tutti gli altri soci che hanno partecipato: il past president Riccardo Tempestini, Pasquale Petrella, Marco Bertocchi, Urano Corsi, Giors Oneto, Antonio Cartei e Piero Giacomelli. Ecco chi sono stati gli studenti paremiati e i loro istituti di appartenenza: per IC Bartolini: Alessia Imbriano e Gabriel Borrelli; per IC Cironi: Chiara Ferrini e Arianna Ciccone; per IC Nord: Emma Tarantino e Sansonetti Francesco; per IC Convenevole: Serena Dionizio e Gabriele Ciccone; per IC Don Milani: Andrea Barattucci ed Eusebio Lorenti; per IC Gandhi: Linda Moschi e Lorenzo Manente; per IC Il Pontormo: Linda Trampuz e Barni Thomas Damiani; per IC LeviI: Maria Chiara Colavito e Lorenzo Loschiavo; per IC Lippi Gianmarco AnelKa Wahi Guie e Kristian Dervishaj; per IC Malaparte: Carlotta Migliorino ed Adam Selhami; per IC Marco Polo: Sophie Jin e Fabio Pan; per IC Mascagni: Grace Sula e Leonard Sula; per IC Mazzei: Bianca Accosti e Mattia Bacchi; per IC Mazzoni: Emily Zio e Andrea Bertini; per IC Pertini Emilia Azzaro e Anna Laghi; per IC Puddu Eva Li e Leonardo Lampis; per Conservatorio San Niccolò: Alexandra Mastrorosato e Ryan Li; per il Livi: Matilde Del Greco e Alexandru Bobocea; per il Brunelleschi: Francesca Marini e Julian Storai; per ITS Buzzi: Emma Ballerini e Dario Manetti; per Isiss Cicognini-Rodari: Margherita Pini e Federico Mazzinghi; per Liceo N. Copernico: Sara Gensini e Giovanni Lucianò; per Ites Dagomari: Camilla Sarti e Alessia Giusti; per Iis Gramsci Keynes: Martina Quattrini e Andrea Marchio; per Ipsia Marconi: Sofia Jelena De Feo e Filippo Zanco; per Conservatorio San Niccolò: Emma Overi e Guglielmo Arcadipane.