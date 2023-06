Facchini e autisti in sciopero: "Va applicato il contratto"

E’ iniziato martedì scorso lo sciopero dei facchini e autisti in appalto a Mondo Convenienza. Dopo le manifestazioni davanti ai cancelli del magazzino di via Gattinella, a Campi Bisenzio, i lavoratori a fianco del sindacato Si Cobas, hanno deciso di proseguire l’agitazione ad oltranza. L’obiettivo è l’applicazione del contratto nazionale della logistica (oggi viene applicato il contratto pulizieMultiservizi). Con una paga base di 1.180 euro lordi per i facchini e di 1.300 euro lordi per un autista, i lavoratori "sono costretti fino ad oggi a turni infiniti di lavoro per portare a casa uno stipendio da fame", dicono dal sindacato. Intanto ieri la protesta di facchini e autisti in appalto Mondo Convenienza si è spostata anche al punto vendita di via dei Confini, a Prato. "Basta con il sistema degli appalti dietro cui si nasconde lo sfruttamento ed il lavoro povero", sostengono i sindacalisti Si Cobas che chiedono a Mondo Convenienza di farsi "carico di risolvere la vertenza dei lavoratori".