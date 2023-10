Prato, tutto esaurito per l’incontro con Fabrizio Corona

Prato, 27 ottobre 2023 - E' uno dei personaggi più chiacchierati del momento, per le rivelazioni legate al mondo del calcio e delle scommesse di alcuni giocatori di Serie A. Parliamo di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi, che nella serata di ieri, giovedì 26 ottobre, è stato ospite dell’Hop’N Drop di via Terracini durante il format Giovedì c’è Post@. A Prato, il noto imprenditore catanese ha festeggiato 25 anni di serate. Vista la sua presenza, il locale in zona viale Galilei ha fatto registrare il tutto esaurito, per un'iniziativa all'insegna del divertimento. All'appuntamento non è voluto mancare neppure il titolare dell'attività, Ciro Cosmo. Occhiali scuri, canottiera bianca e tatuaggi in bella vista, Corona è stato disponibile per autografi e foto ai tantissimi partecipanti alla serata, e si è detto soddisfatto di trovare una marea di persone ad accoglierlo.

Francesco Bocchini