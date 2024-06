Ex Fabrica, Viaccia Festival, Gualchiera e Buonamici: riaprono i giardini

Nel cartellone della Prato Estate anche gli appuntamenti negli spazi verdi della città. Da giovedì 13 giugno fino al 12 luglio riaprirà Ex Fabrica nel giardino del Fabbrichino in via Targetti: concerti, teatro per ragazzi, cinema, fotografia e botanic food&bar a cura della compagnia Tpo, in collaborazione con il Teatro Metastasio e con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio. Dieci è il titolo dell’edizione 2024, appunto la decima, con il suo colorato cartellone di appuntamenti, dalle 18.30: tempo per l’aperitivo e poi una cena nel verde, con concerti, installazioni e incontri. Il dettaglio degli appuntamenti sulla pagina Fb di Ex Fabrica, da segnalare il 16 giugno Around - discorsi sulla fotografia, a cura di Sedici, un talk sui nuovi linguaggi che stanno ridefinendo il panorama fotografico e i loro risvolti nella comunicazione visuale.

Serate in giardino anche alla Gualchiera di Coiano, dal 12 giugno al 30 luglio: 21 appuntamenti a ingresso libero tra musica, letteratura, cinema e teatro a cura di Associazione insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano. Ai giardini Elisabetta è invece già iniziato il Viaccia Festival che da tanti anni propone una ricca rassegna di musica, teatro, cinema per bambini e incontri letterari, a cura del circolo La Libertà: i, per i dettagli la pagina Fb del festival. Infine, ha riaperto al pubblico anche il Giardino Buonamici, il suggestivo spazio verde situato all’interno del palazzo della Provincia e gestito da Casotto aTipico, con la Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi. In mezzo al verde, alle piante e ai fiori, la possibiltà di aperitivi o cene a base di prodotti a chilometro zero. Non mancherà la musica, in certe sere anche dal vivo, come accadrà grazie alla rassegna Buonamici Jazz a cura di Fabrizia Bettazzi, con il primo appuntamento il 27 giugno.