Prato, al Lanificio Fratelli Balli tutto pronto per l’evento 4sustainability

Prato, 12 settembre 2023 - E’ tutto pronto al Fabbricone storico di Prato, realtà che dal 1889 si intreccia con la storia del distretto laniero, per l’organizzazione dell’evento nazionale 4sustainability. A promuoverlo è Process Factory, che per la decima edizione dell’iniziativa che mette a confronto brand della moda, distretti, aziende e associazioni di categoria, ha scelto un luogo simbolo della produzione tessile come il Lanificio Fratelli Balli. Ospiti per l'occasione Burberry, Max Mara, Hugo Boss, Certilogo (eBay Group), Conceria Montebello, Gruppo Florence, Minerva Hub, Eurojersey, Holding Moda, Sistema Moda Italia, Piacenza 1733, Lanificio dell'Olivo, Achille Pinto, Smi Fashion Task Force e Luiss Business School.

L’appuntamento è per giovedì 14 settembre, dalle 14:30 alle 18:30. Il titolo di questa edizione è 'On the road': si parlerà di misurazione d'impatto e trasparenza della filiera, e dell'applicazione diffusa del passaporto digitale di prodotto. La platea è già da tutto esaurito, con i distretti di tutta Italia che hanno risposto presente all’invito al dialogo di Process Factory e del Lanificio Fratelli Balli, in un appuntamento che coinvolgerà anche ricercatori, docenti universitari, esperti di sostenibilità e moda sostenibile, e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali impegnate nella transizione del sistema moda verso la sostenibilità. Da segnalare anche un contributo di Faruk Hassan, il presidente di Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, la massima organizzazione di produttori di abbigliamento del Bangladesh.

Tre i panel di confronto, a partire dalle 15. Il primo sarà: 'Partnership for the Goals: perché fare squadra'. A moderare sarà Francesca Rulli, Ceo di Process Factory e Ympact Società Benefit, ideatrice del framework 4sustainability. I relatori saranno Leonardo Raffaelli, co-titolare del Lanificio Fratelli Balli, Fabio Campana, Ceo del Lanificio dell'Olivo, Andrea Crespi direttore generale di Eurojersey, nonché vicepresidente di Sistema Moda Italia, ed Ettore Piacenza, Ceo di Piacenza 1733. A seguire l’intervento di Faruk Hassan di Bgmea, e poi il secondo panel dal titolo “Trasparenza di filiera: il mercato e il legislatore trasformano il sistema”. A moderare sarà Annamaria Tartaglia, Ceo di TheBrandSitter, mentre i relatori saranno Attila Kiss Ceo del Gruppo Florence, Matteo Marzotto presidente di Minerva Hub, Claudio Rovere Ceo di Holding Moda, Elena Alonso Esparza di Burberry e Filippo Bernocchi docente della Luiss Business School. Il terzo panel sarà 'Verso il passaporto digitale: raccontare il prodotto ai propri stakeholder'. La moderazione è affidata a Matteo Ward, Ceo e co-founder di Wrad, e autore della docu-serie ‘Junk - Armadi Pieni’. I relatori saranno Luca De Iulis direttore marketing e vendite della Conceria Montebello, Alberto Lampis, strategic sourcing raw material senior specialist di Hugo Boss, Matteo Uliassi Ceo di Achille Pinto, Michele Casucci fondatore e general manager di Certilogo, eBay Group, Augusto Rosi di Max Mara e ci sarà un contributo di Francesca Magri in rappresentanza di Fashion Task Force di Smi . La chiusura sarà affidata a Francesca Rulli e a Massimo Brandellero fondatore e Ceo di The Id Factory.