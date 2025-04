Eventi culturali. Il Comune cerca sponsor

Il Comune cerca sponsor per le iniziative culturali dell’estate e dell’autunno-inverno. Sul sito internet del Comune di Poggio a Caiano è pubblicato l’avviso: potranno presentare richiesta di partecipazione soggetti privati o pubblici, in base all’articolo 2 del regolamento comunale sulle sponsorizzazioni. "Con le sponsorizzazioni – spiega l’assessore alla cultura Diletta Bresci (nella foto)– vogliamo gravare il meno possibile sulle casse comunali e si offre la possibilità a realtà del territorio di promuoversi e contribuire alla realizzazione dei vari eventi che abbiamo in calendario". I primi appuntamenti sono i concerti di musica classica in programma nella sala della Giostra, poi si passerà all’estate col "Festival delle Colline". "Per questa kermesse ci saranno quattro date – aggiunge la Bresci – due a Poggio a Caiano, nel giardino della villa medicea e una davanti la chiesa di Santa Cristina in Pilli, un concerto alla rocca di Carmignano e uno a Prato". Ritorna anche il cinema estivo all’aperto e poi in autunno un’importante mostra su Silvio Loffredo: "Sarà inaugurata a fine novembre – conclude l’assessore – e si potrà vedere fino a gennaio, curata da Marco Moretti. Loffredo è un pittore post espressionista allievo di Ardengo Soffici e, per un periodo di tempo, è stato insegnante di educazione artistica alla scuola media ‘Mazzei". Nel periodo invernale ci sarà, inoltre, un omaggio ad Armando Spadini, altro grande artista, in occasione dei 100 anni dalla sua morte". L’offerta di sponsorizzazione deve essere inviata per Pec: [email protected], secondo il modello di domanda già predisposto sul sito internet del Comune.