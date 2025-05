Estra e Alia si uniscono. Lo sportello è comune

Inaugurato il nuovo store condiviso tra Alia Multiutility ed Estra, a Vaiano, in via Braga 211.

Prosegue, infatti, il percorso di collaborazione dopo le esperienze già avviate a Firenze, Prato, Scandicci, Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino, le due aziende consolidano la sinergia anche in Valbisenzio, offrendo un punto di riferimento comune per la gestione di rifiuti e servizi energetici. Un ulteriore passo avanti nel percorso di aggregazione della Multiutility. Il nuovo spazio integrato nasce per semplificare l’accesso ai cittadini, migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di attesa e rendere più fruibili le attività di gestione dei rifiuti, alla Tari, alla luce e al gas.

Lo sportello Alia Multiutility sarà aperto ogni giovedì dalle 8.30 alle 13, offrendo supporto per le pratiche relative ai rifiuti e alla Tari. Sarà possibile ritirare sacchi, chiavette e contenitori per la raccolta differenziata, richiedere informazioni, presentare segnalazioni, attivare servizi come il ritiro degli ingombranti.

Estra sarà invece presente ogni martedì e giovedì in orario 8.30-13 e 14-17.30, offrendo consulenze su forniture di gas ed energia elettrica, sottoscrizione di nuove offerte, attivazioni, volture, informazioni sulle bollette, rateizzazioni, letture contatori e pagamenti con pos senza costi aggiuntivi.

"L’apertura di questo nuovo sportello rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità – sottolinea la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli – rendere più diretto l’accesso ai servizi essenziali significa rispondere alle esigenze dei cittadini, favorire la sostenibilità e rafforzare il senso di appartenenza. L’accordo tra Alia ed Estra va nella direzione di una gestione dei servizi pubblici integrata che è positiva per chi vive sul territorio".