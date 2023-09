Estate ancora da vivere Doppia festa: musica e cibo

Ultime battute d’estate per Montemurlo che propne una doppia festa per trascorrere ancora serate all’insegna del divertimento e del buon cibo, ma anche socialità e shopping.

Nella sede della Misericordia di Montemurlo in via Contardi va in scena la 38esima edizione della tradizionale Sagra dell’uva. Fino a domenica 10 settembre la cucina offrirà carni alla griglia, tortelli di patate e una grande varietà di pizze. Ogni serata sarà impreziosita da un piatto speciale: dalla paella alle pappardelle alla pecora, dai rigatoni all’amatriciana, al cacciucco. Dalle 21 spazio ai concerti con tanta buona musica. E per il dopo cena ciambelle, bomboloni, crepes dolci e salate, panini tanto altro ancora.

Per conoscere il programma completo del menù e delle serate musicali consultare la pagina Facebook della Misericordia (@ConfraternitaMontemurlo). Per la cena è gradita la prenotazione al 345.2319202, attivo dalle 15 alle 18.

Si svolgerà invece martedì dalle 20 a mezzanotte "Bagnolo al chiaro di luna", l’ultimo degli appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Montemurlo con la Proloco per animare le frazioni e promuovere il commercio di vicinato. Una grande festa in strada con animazioni per bambini, musica, mercatino con prodotti dell’artigianato e negozi aperti fino a tardi per godersi queste ultime calde serate d’estate. Per una sera la via Montalese, dalla rotatoria con la via di Galceti fino a via Pier della Francesca, sarà chiusa al traffico e ospiterà stand gastronomici, musica dal vivo e tante animazioni per i bambini.

Si tratta dell’ultima delle quattro feste in strada, realizzate in collaborazione con i commercianti del territorio. "L’auspicio è di replicare anche a Bagnolo il successo e la partecipazione delle altre manifestazioni dell’estate", commenta il presidente della Pro Loco, Lorenzo Scrozzo. Occhio al traffico: via Montalese, dalla rotatoria con via di Galceti a quella con via Pier Della Francesca, sarà chiusa dalle 19,30 di martedì 5 settembre fino alle una di notte.

re.po.