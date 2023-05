Essere imprenditore Titolari in pensione a fianco degli studenti

A scuola con gli imprenditori. Adesso è possibile grazie ad un’intuizione di Confartigianato in collaborazione con Anap (Associazione nazionale artigiani pensionati). Colmare il gap generazionale, cercare nuove forze da immettere nella manifattura e nel mondo dell’artigianato. Ecco che all’interno dell’iniziativa "Build the future" entra un progetto del tutto innovativo: imprenditori artigiani in pensione non solo del tessile, ma anche ad esempio del settore termoidraulico, affiancheranno giovani studenti delle superiori e dell’università nel percorso di avvicinamento al mestiere. Fianco a fianco con chi ha passato la vita a dirigere un’azienda. Una fortuna che capita a pochi e che adesso grazie a questo progetto del tutto innovativo, può essere estesa anche a ragazzi che non provengono da una famiglia di imprenditori. Vivere la quotidianità con un titolare di impresa che ancora ne mastica di mestiere e ha un’azienda da tirare avanti. Svolgere con lui le faccende quotidiane, capire il rapporto con i dipendenti, con le banche, con gli enti in generale. Conoscere nel profondo cosa si cela dietro una partita Iva iscritta alla Camera di Commercio.

"L’idea – spiega Maria Lucarini, presidente provinciale del Movimento giovani imprenditori – è quella di utilizzare i progetti scuola-lavoro in una chiave nuova. In quest’ottica proponiamo ai ragazzi di fare esperienze che prevedono l’affiancamento di un imprenditore nel corso della sua attività quotidiana in tutti gli aspetti di una gestione aziendale: dal rapporto con il personale, con le banche e più in generale alla gestione di un’impresa. Si tratta del modo più efficace per far capire ai giovani cosa significa avere un’attività propria. Ci rivolgiamo quindi al mondo della scuola sperando voglia sfruttare al meglio questa opportunità". Il secondo progetto è rivolto a chi, già uscito dal mondo della scuola, ha il desiderio di fare impresa o a chi è già imprenditore under 40. Si tratta della costituzione, all’interno di Confartigianato, di uno sportello di orientamento e informazione dove il giovane imprenditore può trovare una consulenza completa e gratuita per la gestione della propria azienda e renderla sempre più forte e competitiva, e dove il giovane orientato a crearne una, trova tutti gli strumenti necessari per avviarla, dagli adempimenti burocratici a eventuali finanziamenti. "Build the future" sarà presentato domani a Prisma, in via Galcianese a partire dalle 18. Testimonial dell’iniziativa è Lorenzo Baglioni che ha particolarmente a cuore il mondo dei giovani.

Si.Bi.