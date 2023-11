Esplosione a Montepiano, crolla il muro di un palazzo per una fuga di gas: un ferito

Prato, 20 novembre 2023 – Tanta paura in un palazzo di tre piani in via del Casone a Montepiano, nel comune di Vernio (Prato). Per cause ancora in via di accertamento c’è stata una fuga di gas che ha fatto crollare un muro interno. Secondo quanto riferito, l’esplosione sarebbe avvenuta al piano terra del palazzo dove c’erano alcune persone. Il crollo del muro avrebbe investito un uomo che si trovava nell’appartamento al piano terra del palazzo. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dalla Misericordia di Vernio. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Avrebbe riportato solo ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per verificare quanto successo. E’ arrivato anche il sindaco Giovanni Morganti. Il palazzo è stato fatto evacuare per precauzione. I tre piani del palazzo sono abitati e in quel momento c’erano persone nelle rispettive case. I vigili del fuoco hanno accertato che si è trattato di una fuga di gas.

L.N.