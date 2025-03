Esperienza Miami. Stefanini in crescita

E’ riuscita a qualificarsi sino al tabellone principale del Miami Open, uno dei tornei di tennis più prestigiosi a livello internazionale. E anche se la sua corsa si è arrestata contro la slovacca Rebecca Sramkova (la numero 37 del mondo) Lucrezia Stefanini ha comunque diversi motivi per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Anche perché trasferta negli "States" si era aperta con un 6-4, 1-6, 6-3 rifilato alla spagnola Cristina Bucsa, che la precede nel ranking. Una vittoria a sorpresa, che le ha poi consentito di ripetersi più agevolmente con la belga Ysalin Bonaventure (6-3, 6-1) e di conquistare la qualificazione alla fase finale della kermesse. Le quasi ventisettenne di Carmignano è nel pieno della maturità agonistica: rispetto alle passate stagioni è fin qui forse mancata l’acuto rappresentato dalla vittoria di un torneo, ma il tempo non manca e il fatto di partecipare a competizioni ad alto coefficiente di difficoltà rappresenta certamente un punto da tenere in considerazione. Lo scorso gennaio Stefanini si è ad esempio cimentata dell’Australian Open, come già fatto altro volte in passato, e lo scorso 7 marzo si era arrampicata sino ai quarti di finale del W75 Porto, cedendo le armi solo alla statunitense Louisa Chirico. E il bilancio resta comunque positivo: Lucrezia è salita a quota 324 vittorie in 576 incontri disputati in carriera, è la sesta miglior tennista d’Italia secondo il ranking italiano e la numero 146 a livello globale secondo il ranking WTA. Poco meno di un biennio fa era riuscita a suon di ottime prestazioni a scalare la graduatoria, fino a raggiungere la novantanovesima posizione globale. Ma chissà che non possa nuovamente tagliare quel traguardo, nei prossimi mesi. L’unico modo per riuscirci resta quello di ben figurare, meglio se portando a casa almeno un trofeo.

Giovanni Fiorentino