Esperia batte Carmignano e vola nelle zone alte

"Mercato", "recupero" e "posticipo". Sono le parole d’ordine del campionato di Terza Categoria, per quanto riguarda perlomeno gli ultimi giorni. Partendo dalla tredicesima giornata, la prima del nuovo anno, che è stata completata in via definitiva ormai due giorni fa con il posticipo del lunedì: l’Atletico Esperia ha sfruttato al meglio il fattore-campo, rifilando un netto 3-0 al Carmignano (grazie alle marcature di Bertocci, Scilipoti e Bosco) ed issandosi così al quarto posto in graduatoria, in piena zona playoff.

A regnare è tuttavia l’equilibrio, in quanto nella lotta per le posizioni che danno la possibilità di giocarsi la promozione in Seconda Categoria agli spareggi potrebbe inserirsi presto anche la Libertà Viaccia: gli uomini di coach Sensi hanno infatti una gara in meno rispetto ai rivali. E battendo il Firenze Nord, nel match che si terrà a Calenzano alle 20 odierne, salirebbero dall’ottava posizione attuale alla quinta, agganciando in graduatoria il San Lorenzo Campi Giovani.

Il torneo insomma promette di proseguire nell’incertezza sino alla fine: il Tobbiana si è ripreso la vetta in solitaria con tre punti di vantaggio sul Carraia sfruttando il passo falso dei rivali contro La Briglia, ma il cammino è ancora lungo e non sono da escludere eventuali nuovi ribaltamenti di fronte nelle prossime uscite.

E infine c’è il mercato, con gli ultimi colpi in ordine di tempo che sono stati messi a segno pochi giorni fa dal Colonnata: il club ha annunciato infatti gli innesti di Giacomo Conciarelli, esterno ventiseienne proveniente dalla Virtus Rifredi (in Seconda Categoria) e del difensore classe 2002 Lorenzo Bruni, arrivato dal Quinto. Ai nuovi arrivati, la dirigenza chiederà di dare un contributo per far sì che il gruppo possa risalire la china, dopo un primo scorcio stagionale piuttosto altalenante in termini di risultati. E chissà che, sotto questo aspetto specifico, la vittoria esterna per 1-0 ottenuta nello scorso turno contro il Prato Sport non possa rappresentare una svolta, a posteriori.