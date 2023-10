Esercitazione del piano di emergenza alla Toscochimica a Prato: testare il modello di intervento

E’ prevista per le prossime settimane un’esercitazione pratica per testare il modello di intervento previsto nella pianificazione di emergenza esterna dello stabilimento industriale Toscochimica di via Ettore Strobino. La decisione è stata presa nel corso di un incontro presieduto dal prefetto Adriana Cogode (foto). Il documento organizza la risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare i danni di un eventuale incidente rilevante all’interno della ditta, che possa comportare, al di fuori del perimetro dell’impianto, rischi per la salute umana, per l’ambiente e per i beni previsti negli scenari di riferimento. Gli scenari collegati al rischio industriale impongono, per la peculiarità degli interventi, competenze tecniche specifiche e un quadro di azioni che competono in via esclusiva ai reparti specializzati dei vigili del fuoco (nuclei, Nbcr, acronimo di Nucleare - biologico - chimico - radiologico), trattandosi di fenomeni che provocano situazioni di danno di natura ambientale e tossicologica. La particolare delicatezza delle operazioni previste per fronteggiare i rischi industriali, operazioni ben delineate nel Piano, necessita di una verifica e di una sperimentazione sul campo attraverso simulazioni che consentono di testare l’efficacia delle misure previste e la capacità di risposta nei tempi debiti delle forze tecniche in campo. La direzione tecnica degli interventi viene affidata al comandante provinciale dei vigili del fuoco ed il coordinamento degli enti coinvolti (Amministrazione provinciale e comunale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Asl Centro, 118 di Prato-Firenze, polizia municipale, Croce Rossa Italiana, Arpat) al prefetto. Tra gli altri obiettivi dell’esercitazione è l’informazione dei residenti nelle aree circostanti l’industria affinché acquisiscano conoscenza sui comportamenti corretti da assumere in caso di emergenza.