Esempi di grande impegno. Cinque Maestri del lavoro

PRATO

Cinque nuovi Maestri del lavoro. Nella Sala Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici si è svolta la giornata del Maestro del lavoro con il presidente della Provincia Simone Calamai, la sindaca Ilaria Bugetti, il vicesindaco di Carmignano Federico Migaldi, il vicesindaco di Vaiano Davide Puccianti, ed il console dei Maestri del lavoro di Prato Mauro Gori.

Sono stati insigniti della Stella al merito 2024, con l’obiettivo di riconoscere il merito a chi ha dato un contributo importante alla propria azienda: Ettore Bertola di Cromos Srl, Laura Cialdi di Cromos Srl, Luca Faggi di Marini industrie Spa, Isabella Lorenzini di Homo Snc, e Cristina Ruggeri di Plastylenia Spa.

"Questa giornata rappresenta un’opportunità per esprimere la nostra più profonda stima – dichiara il presidente Calamai -. Per noi, è anche un momento per ringraziare tutte le persone che, nel mondo del lavoro, portano avanti con passione, professionalità e dedizione le loro attività. Un gesto che assume particolare significato in un territorio come quello pratese, che da sempre si contraddistingue per la sua laboriosità e l’attaccamento al lavoro, rendendo quest’ultimo un autentico marchio di identità. La colloborazione con la federazione dei Maestri del lavoro di Prato, si concretizza attraverso il progetto delle start-up, un progetto che promuove l’innovazione, ma trasmette anche ai giovani il valore del lavoro, l’impegno e l’esempio di chi ha saputo affermarsi in questo campo".

Al presidente Calamai è stata poi conferita la medaglia al merito da parte dei Maestri del Lavoro, in occasione dei 100 anni della Federazione.

Al termine della giornata è stato consegnato al maestro Edoardo Silli la benemerenza magistrale, un riconoscimento nei confronti di chi ha servito e serve la Federazione con lo spirito di servizio e che si è distinto per l’impegno profuso nelle scuole, nel sociale e nelle cariche federative.