Escursionista ferita a Schignano, una donna si infortuna su un sentiero

Prato, 31 luglio 2022 - Nella notte di sabato 30 luglio una escursionista si è ferita a Schignano. Si tratta di una donna che si è infortunata mentre camminava con alcuni amici sul sentiero 10 del Cai. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, con il supporto del personale SAF (Speleo Alpino Fluviali) per soccorrere l'escursionista.

La richiesta di aiuto è pervenuta intorno alle 23 di sabato 30 luglio. . La donna, che insieme ad un gruppo di amici, stava rientrando verso la Collina di Prato, non era più in grado di camminare e sono quindi scattati i soccorsi. Recuperata, è stata portata con una barella fino all'ambulanza per il successivo invio al Santo Stefano. L'intervento si è concluso intorno alle una di questa notte.