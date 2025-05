Esami gratis, la clinica di Hope è in Duomo

Un weekend dedicato alla salute delle donne e alla prevenzione del tumore al seno. Sabato 24 e domenica 25 maggio, dalle 9 alle 18, Hope sarà in piazza del Duomo con la sua clinica mobile per offrire visite gratuite specialistiche.

L’iniziativa con il patrocinio del Comune si rivolge a donne di tutte le età che non abbiano effettuato controlli specifici negli ultimi 12 mesi. A bordo della clinica mobile, dotata di strumentazione all’avanguardia, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a ecografie e mammografie eseguite da un’equipe medica specializzata. A rendere l’esperienza ancora più efficace è la consegna immediata del referto: ogni paziente riceverà sul posto una busta con l’esito della visita. Le prenotazioni saranno attive sul sito www.eventihope.com. Per accedere al servizio, è obbligatorio prenotarsi online e presentarsi qualche minuto in anticipo il giorno dell’appuntamento per effettuare l’accettazione.

Per partecipare è necessario rispettare alcuni requisiti: non aver eseguito una mammografia negli ultimi 12 mesi (per le donne sopra i 40 anni), non essere già inserite in percorsi di diagnosi o prevenzione per patologie oncologiche, né essere seguite da strutture sanitarie pubbliche o private per familiarità con la malattia.

Hope porta avanti da anni una campagna di prevenzione su tutto il territorio nazionale. Con la tappa pratese si rinnova l’impegno concreto per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce, uno strumento fondamentale per la salute e la vita.