Esame di Maturità a Prato, impegnati oltre 2000 studenti

Prato, 20 giugno 2023 - Saranno 2.035 gli alunni pratesi che da domani affronteranno l'esame di Maturità. Per mercoledì 21 giugno è fissata la prima prova scritta, quella di italiano. Si prosegue giovedì con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio - le cui date per ciascuno studente verranno fissate dai singoli istituti - che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. L'esame torna dunque alla formula tradizionale pre-Covid.

Per quanto concerne le scuole del territorio pratese, questi sono i numeri precisi: a sostenere la Maturità saranno 257 studenti del Liceo Livi-Brunelleschi; 234 studenti del Liceo Copernico; 188 studenti dell’Istituto Dagomari; 292 studenti dell’Istituto Gramsci – Keynes; 101 studenti del Convitto Cicognini; 134 studenti dell’Istituto Marconi; 157 studenti dell’Istituto Datini; 371 studenti dell’Istituto Buzzi; 228 studenti del Liceo Cicognini – Rodari; 15 studenti del Conservatorio San Niccolò; 58 studenti dell’Istituto Leonardo Da Vinci.

“Domani inizia la prima prova dell’Esame di Stato che vede coinvolti tanti maturandi della nostra Provincia di Prato. Voglio fare a tutti loro un grandissimo in bocca al lupo - dice il presidente della Provincia, Simone Calamai - affinché possano sostenere questo esame nel modo più sereno possibile. So bene l’emozione che si prova ad affrontare questo passaggio verso l’età adulta. Tanto impegno è stato messo da parte degli studenti durante l’anno scolastico e mi auguro che domani possa essere per loro l’inizio di una festa che li porti a crescere, personalmente e professionalmente, nella società. La scuola ha il grande onore e onere di poter fare da ascensore sociale nei confronti di tutti, quindi il nostro impegno è far si che continui a portare avanti questo grande obiettivo di dare opportunità e possibilità di crescita a tutti gli studenti".