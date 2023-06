Maturità 2023, la notte prima degli esami: vigilia del tema di italiano

Firenze, 20 giugno 2023 – Via alla maturità 2023. La notte prima degli esami è arrivata. Una notte importante per tante ragazze e ragazzi in Toscana e in tutta Italia. Mercoledì 21 giugno, convenzionalmente il primo giorno d’estate, scatta la prova di italiano, temutissima come di consueto. Si scatena il toto tracce, mentre c’è chi chiede addirittura all’intelligenza artificiale quali saranno i possibili argomenti del tema. Segui la diretta.

13:34 I dati: quanti maturandi in Italia Quest’anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14mila, per un totale 27.895 classi. 13:36 I candidati per tipologia di percorso di studio La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente: Licei: 267.758; Istituti Tecnici: 173.892; Istituti Professionali: 94.358. 13:37 Cerca le commissioni C’è un motore di ricerca a livello nazionale (a questo link) per guardare la composizione di tutte le commissioni, regione per regione. 13:44 Tutte le date della maturità Le commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica. Per quanto riguarda le date della maturità, si parte mercoledì 21 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.