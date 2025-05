C’è Calvani per Netflix. Tra i protagonisti di The four seasons. Serie tv per 190 Paesi

E’ appena arrivata sulla piattaforma Netflix la serie tv The four seasons, che vede tra gli attori protagonisti Marco Calvani, a conferma della sua carriera internazionale. Anzi, dopo aver abbandonato per anni la recitazione per dedicarsi alla scrittura di testi teatrali e alle regie cinematografiche, Calvani finalmente è tornato davanti alla macchina da presa, a venticinque anni dal suo debutto in cinema con Le fate ignoranti, in cui recitava anche il fratello Luca, uscito recentemente dalla casa del Grande Fratello Vip ed impegnato nella promozione del suo primo libro di ricette Cavoli e merende. Tutto fa pensare che questa nuova serie tv, lanciata dalla piattaforma in ben 190 Paesi, si trasformi da subito in un grande successo anche in Italia.

E’ la storia di tre coppie di amici che si ritrovano finalmente insieme in campagna per un po’ di relax. Ogni coppia si porta dietro tanto stress e tanta stanchezza. Ma l’amicizia, quella vera, ha la grande capacità di trasformarsi in una terapia di gruppo. "In questa vita è raro trovare l’anima gemella. Noi l’abbiamo trovata", dice durante la prima cena, uno dei protagonisti. Ma in agguato c’è la separazione a sorpresa di una delle coppia. Una decisione che lascerà sbigottite le altre due. Una di queste è formata da Claude, interpretato ottimamente da Marco Calvani e dal suo compagno, un tranquillo signore di colore affidato all’attore Colman Domingo. Continui i richiami di Calvani all’Italia, un omaggio alle sue origini. Naturalmente non mancheranno i colpi di scena che metteranno in crisi il gruppo di amici nelle otto puntate di mezz’ora ciascuna, in programmazione su Netflix dal primo maggio. Nel cast grandi nomi popolarissimi e premiatissimi negli Stati Uniti come Steve Carrell e Tina Fey, anche sceneggiatrice e produttrice della serie.

Calvani, nato a Prato nel 1980, da anni residente a New York, non è nuovo ad esperienze con le grandi star del piccolo e grande schermo. Dopo alcune partecipazioni in film di successo come Manuale d’amore o serie tv come Caravaggio, Marco è anche nel cast della seconda stagione delle serie tv I Borgia. Dal 2002 il talento pratese ha iniziato la scrittura di tanti testi rappresentati poi in mezzo mondo. Tra i più acclamati dal pubblico e dalla critica La vita bassa, Le mani forti, Olio, Unghie, alcuni dei quali in cartellone anni fa al Fabbricone e Fabbrichino. E ora finalmente il grande ritorno da attore in The four seasons.

Non rimane che sperare di vedere quanto prima anche a Prato il suo primo film da regista, presentato in molti festival internazionali: è The high tide, una romantica e drammatica storia d’amore gay che ha nel cast oltre l’attore brasiliano Marco Pigossi e anche il premio Oscar Marisa Tomei. Film intimista e toccante, uscito lo scorso ottobre negli Stati Uniti con grande successo, in attesa di una distribuzione italiana.

