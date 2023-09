"Era stata comunicata l’assenza dei vertici"

Riguardo alla seduta della commissione Controllo convocata in Regione: "La Fondazione per le arti contemporanee in Toscana tiene a precisare che l’impossibilità di partecipare da parte dei propri vertici era già stata preventivamente comunicata all’ente da diversi giorni, e che erano già state trovate soluzioni per date alternative". Un’assenza che era stata duramente contestata da Massimiliano Baldini, responsabile Cultura della Lega per la Toscana.

Alessandro Capecchi, presidente della commissione Controllo

regionale ha convocato una nuova audizione

che si terrà il 9 ottobre e alla quale saranno presenti il presidente della Fondazione Pecci Lorenzo Bini Smaghi

e il direttore del museo Stefano Collicelli Cagol.