Energia, si cambia dal primo luglio. Chi non sceglierà sarà cliente Edison

Si avvicina anche il mercato libero dell’energia. Un passaggio epocale, come avvenuto a gennaio per il gas. Chiunque potrà liberamente decidere da quale gestore e a quali condizioni acquistare energia elettrica per le proprie necessità, cambiando venditore o tipo di contratto e scegliendo l’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Anche per l’energia elettrica quindi si avvicina la fine del mercato tutelato e l’ingresso in quello libero: la dead line sarà il 1° luglio. Chi non rispetterà questo termine può comunque stare tranquillo perché non resterà senza corrente, ma si troverà con un fornitore che non ha scelto e che ha acquistato la sua utenza all’asta (la cosiddetta fornitura con il servizio a tutele graduali): quindi i cittadini si vedranno arrivare una bolletta di un gestore che non conoscono. Le utenze di Prato sono state assegnate a Edison Energia. Cosa significa? Senza una scelta da parte dei singoli cittadini dal primo luglio le forniture elettriche delle abitazioni passeranno in automatico al nuovo gestore che ha vinto l’asta. Diversa la situazione per i clienti vulnerabili per età, condizioni economiche e disabilità. Questi ultimi infatti continueranno ad avere una fornitura a condizioni regolate da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Rientrano nella categoria dei "vulnerabili" coloro che hanno compiuto 76 anni di età, che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, i titolari della legge 104 e chi abita in strutture di emergenza.

Si.Bi.