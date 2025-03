Emergenze e rischio . Vaiano si muove: adottato piano di protezione civile

La giunta di Vaiano ha adottato il Piano comunale di Protezione civile che è consultabile sul sito dell’ente. I cittadini e i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare osservazioni utilizzando l’apposito form digitale (scadenza il 5 aprile). Trascorsi i trenta giorni, e dopo l’esame della Protezione civile della Regione Toscana, il piano potrà essere approvato dal consiglio comunale. Intanto è già stato adottato anche il piano del Comune di Vernio che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

"È stato un lavoro complesso e articolato quello che ci ha portato all’adozione del Piano che è uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio e di chi lo abita - sottolinea la sindaca Francesca Vivarelli - Appena il piano sarà approvato dal consiglio comunale apriremo una fase di formazione per ipendenti comunali, volontari e cittadini che sono parte attiva e fondamentale del sistema di protezione civile".

Previsione dei rischi, organizzazione e coordinamento in caso di evento, informazione verso i cittadini, soccorso e assistenza. Sono i contenuti principali del piano che definisce e indica le procedure operative da adottare in caso di emergenza. In elenco ci sono il rischio temporali forti, il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, il rischio vento, neve e ghiaccio, terremoto e incendio. Vengono inoltre indicate le procedure di apertura del Centro Operativo Comunale (COC) e del COI (Centro Operativo Intercomunale).

Gli allegati specificano i singoli aspetti da tenere in considerazione in caso di emergenze. Ci sono cartografie dettagliate che restituiscono la situazione del territorio (tavole del rischio idraulico, delle frane, tombature etc). Vengono individuate le diverse aree del Comune destinate al ricovero, alla sanità e triage, le elisuperfici e le aree per i presidi dei Vigili del fuoco. Allegati specifici riguardano gli edifici strategici, quelli culturali, l’elenco degli allevamenti. Altri allegati specificano le utility del Comune (mezzi e contatti utili), le comunicazioni radio e l’informazione alla popolazione. C’è anche un piano particolare che riguarda la gestione di una eventuale emergenza dell’Istituto Bartolini. Per le osservazioni: www.comune.vaiano.po.it/amministrazione/uffici/piano-comunale-di-protezione-civile.