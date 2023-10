Emergenza casa: "Pochi alloggi e prezzi folli"

"Siamo di fronte ormai da diversi anni a una mancanza di case sia in affitto case in vendita nel comune di Prato. Per non considerare l’aumento importante che c’è stato negli ultimi anni non solo dei prezzi di vendita al metro quadro ma anche gli affitti che sono schizzati alle stelle. Questo come mai? Nessuno in questi anni ha mai parlato del fenomeno dell’immigrazione cinese dai capannoni alle case". Claudio Belgiorno, consigliere di Fratelli d’Italia torna quella questione casa anche in seguito all’allarme lanciato nei giorni scorsi da varie associazioni e dal Sunia. "Questo fattore ha comportato nel giro di pochi anni una saturazione del mercato e di conseguenza l’aumento notevole dei prezzi di mercato. Per un bilocale a Prato ci vogliono tra 700 e 800 euro per non parlare di un trilocale che può sfiorare i 1000 euro al mese. Le due giunte Biffoni in questi anni non solo hanno limitato con il piano strutturale la costruzione di nuove case ma non hanno investito minimamente nella creazione di nuovi alloggi popolari. Anche per questi motivi ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza abitativa. Sia dal punto di vista delle nuove famiglie che cercano un tetto a Prato sia per quelle che sono di fronte a un’emergenza casa. Per non parlare di nessun progetto a breve periodo per realizzare case per affitto agli studenti o veri studentati come i tanti cantieri già attivi nella vicina Firenze".