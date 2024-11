Elezioni presidenziali della Romania. Il bomber Adrian Mutu ha votato a Iolo

Adrian Mutu, celebre ex calciatore e figura di spicco della comunità romena, ieri ha votato per l’elezioni presidenziali della Romania a Iolo, nel seggio allestito al Centro della socialità di via Guazzalotti. Attaccante di talento, ha militato anche nell’Inter, nel Verona, nel Parma, nella Juve e tra il 2006 e il 2011 nella Fiorentina. Dopo aver espresso il proprio voto, Mutu si è soffermato per fare fotografie e firmare autografi e successivamente ha condiviso un messaggio sui social per incoraggiare la partecipazione alle elezioni, taggando il Comune di Prato: "Ho votato! Anche se vivo all’estero, è un dovere morale per il mio futuro e per quello dei miei figli. Andate a votare!"

Soddisfazione per la presenza a Prato di Mutu l’ha espressa Claudiu Stanasel, vicepresidente del consiglio comunale, anche lui di origini romene. "Ringrazio Adrian Mutu e tutti i cittadini romeni che stanno partecipando numerosi a queste elezioni. Il nuovo seggio elettorale sta dimostrando di essere un grande successo, con una buona affluenza sia a livello regionale che nazionale", ha detto. Si potrà votare a Prato anche per l’evemtuale ballottaggio, il 6 dicembre dalle 12 alle 21, sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 7 alle 21. Ci saranno anche le parlamentari: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 7 alle 21.