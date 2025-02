Eleonora Duse, un viaggio nel mito

Nella saletta cinema del Pecci, stasera alle 20,30 sarà presente l’attrice/regista Sonia Bergamasco (nella foto) che presenterà il documentario da lei diretto, sulla grande figura dell’attrice Eleonora Duse, in conversazione con Caterina Pagnini dell’università di Firenze. La partecipazione è consentita con l’acquisto del biglietto del cinema. "Duse, the greatest", questo il titolo del documentario, ricostruisce ed indaga nella forte personalità della Duse che, con il suo talento, ha cambiato il mestiere dell’attore ispirando Lee Strasberg nella creazione dell’ Actors Studio di New York. Della Duse che ha calcato i palcoscenici di mezzo mondo, esistono solo un film muto, qualche ripresa del suo funerale e qualche foto sbiadita. Nonostante tutto, il mito della Duse vive e sopravvive a cent’anni dalla morte. Nel documentario ascolteremo anche le testimonianze di grandi attrici come Helen Mirren, Ellen Burstyn, Valeria Bruni Tedeschi, dello stesso Lee Strasberg, di Fabrizio Gifuni e tanti altri. "Ho cercato di capire come la vita e il lavoro di una donna nata nel 1958 in un albergo di Vigevano, potesse ancora produrre in me una energia così potente, una febbre" ricorda Sonia Bergamasco. Le risposte sono tutte in "Duse, the greatest" che rimane in programmazione al Pecci.

F.B.