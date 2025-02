Eleonora Duse, la più grande. Sonia Bergamasco al Pecci per presentare il suo tributo

"Con questo film, come una detective, mi sono messa sulle tracce di Eleonora Duse, una attrice leggendaria che ha illuminato la strada alle generazioni successive con l’energia dirompente del suo corpo di scena", Parole di Sonia Bergamasco che, in qualità di regista, ha diretto il documentario "Duse, The Greatest". E Bergamasco (foto) sarà presente in sala al Centro Pecci mercoledì 12 prima della proiezione delle 20,30, in conversazione con Caterina Pagnini dell’università di Firenze. La partecipazione è consentita con l’acquisto del biglietto del cinema (intero 8 euro, ridotto 6). E’consigliata la prenotazione sul sito www.centropecci.it/eventi.

A cento anni dalla morte, la figura della "divina" Duse viene ricordata e raccontata da un’altra grande attrice, appunto Sonia Bergamasco, che nel corso della sua lunga carriera ha spaziato tra teatro, tv e cinema. Per il grande schermo, dai grandi successi commerciali come "Quo vado ?" a fianco di Checco Zalone e "Come un gatto in tangenziale" al fianco della coppia Paola Cortellesi/Antonio Albanese, fino al grande cinema d’autore di Marco Tullio Giordana ("La meglio gioventù"e "La vita accanto") di Bernardo Bertolucci ("Io e te"), Liliana Cavani ("De Gasperi", "Einstein"). Presto sarà la giornalista Giuliana Sgrena nel film "Il nibbio".

Ma per tutte le attrici del mondo, l’eleganza e il talento di Eleonora Duse esercitano ancora un fascino irresistibile, nonostante non esista praticamente nessuna immagine in movimento, quasi nessuna ripresa video. Tutti concordi nel dire che Eleonora Duse abbia davvero cambiato le regole del mestiere dell’attrice, ispirando addirittura Lee Strasberg nella creazione dell’Actors Studio, quella scuola di recitazione newyorchese che ha formato i più grandi attori del cinema americano, basandosi sul metodo Stanlisavskij (solo per fare qualche nome: Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Jane Fonda, Sean Penn).

Eleonora Duse, la più grande attrice del mondo secondo tanti critici anche contemporanei. Sarà dunque interessante conoscere meglio la sua storia, grazie al bel lavoro di Sonia Bergamasco. Un mito che resiste ancora a cento anni dalla morte avvenuta in Pennsylvania il 21 aprile del 1924 a soli 66 anni, alimentato anche dalla tumultuosa relazione con Gabriele D’Annunzio, "consumata" nella villa La Capponcina di Settignano. Duse, talmente amata e osannata anche oltreoceano da finire sulla copertina di Time nel 2023.

Federico Berti