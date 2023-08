Addio a Elena David, turismo e alberghi in lutto per la morte della manager

Prato, 13 agosto 2023 – Settore del turismo e mondo degli alberghi in lutto per la morte di Elena David, pratese, 62 anni. Ne dà notizia l’associazione AICA Confindustria Alberghi, di cui è stata presidente: “AICA – si legge in una nota – piange la prematura scomparsa di Elena David. Una figura importante nel percorso dell’associazione capace sempre di vedere più avanti, ma soprattutto un’amica. Il settore alberghiero ha perso una grandissima manager. Grazie Elena”.

Elena David è stata una figura di riferimento per il settore del turismo italiano. Nata nel 1961 a Prato, nel 1990 è entrata a far parte di Starhotels Spa, ricoprendo diversi incarichi fino a diventare direttore generale e consigliere di amministrazione.

Nel 2000 nasce UNA Hotel & Resort, un nuovo polo alberghiero italiano, che Elena David guida dapprima come direttore generale e poi come amministratore delegato. Nel 2008 e fino al 2012 diventa presidente di AICA Confindustria Alberghi.

Negli ultimi anni ha ricoperto vari ruoli, tra cui consigliere indipendente in Fideuram e Hotelify.