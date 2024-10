Educazione finanziaria, incontri gratuiti

Proseguono per i cittadini di Prato gli appuntamenti di educazione finanziaria in modalità webinar. I temi dei due incontri di oggi e giovedì 24 ottobre saranno "La protezione" e "La previdenza", argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria. Per ciascuna giornata sono previsti due differenti momenti, alle 10 e alle 16.30, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere se stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere, fra giovani e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi.