Eden, Terminale. Pecci e Garibaldi. Ecco i film di oggi

Oggi al Cinema Eden Emilia Perez, del regista francese Jacques Audiard, con Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana e Selena Gomez. E’ stato il film più premiato ai recenti Golden Globe, dopo aver vinto il premio della giuria a Cannes: alle 16, 18.30 e 21. Ci sono poi Diamanti di Ferzan Ozpetek (alle 16, 18.30 e 21) e Maria, il biopic sulla Callas di Pablo Larrain con Angelina Jolie (alle 16, 18.15 e 21).

Al Terminale alle 19 per la rassegna Mondovisioni Black box diaries della giornalista, scrittrice e documentarista giapponese Shiori Ito, che racconta l’esperienza dello stupro subito nel 2017 e la sua battaglia per cambiare le antiquate leggi giapponesi sulla violenza sessuale; alle 21.15 Here, il nuovo film di Robert Zemeckis, con Tom Hanks e Robin Wright.

Al cinema Pecci per la rassegna Top 5, La stanza accanto di Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton, Julianne Moore e John Turturro, alle 17 in versione originale con sottotitoli e Nosferatu di Robert Eggers, con Aaron Taylor-Johnson e Bill Skarsgård alle 19 in versione originale e alle 21.30 in italiano.

Infine, al Garibaldi Milleventi ci sono Mufasa, il re leone di Barry Jenkins alle 18 e Giurato numero 2 di Clint Eastwood alle 20.30.