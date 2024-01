Eden, Terminale e Pecci: i film di oggi

Ecco i film della domenica nelle sale pratesi. Al Terminale l’ultimo film di Wim Wenders "Perfect days", girato in Giappone e con protagonista uno attore straordinario, Kojo Yakusho (foto), Palma d’oro a Cannes 2023 (alle 16.15 e 21.15). Ancora Giappone con "Il ragazzo e l’airone" del maestro Hayao Miyazaki (alle 18.45). Al cinema Eden "The miracle club" (ore 16, 18.15 e 21), storia di un gruppo di donne nella Dublino degli anni ’60 che sognano da tempo di fare un viaggio a Lourdes, con Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney affiancate da Stephen Rea. Sempre all’Eden un Anthony Hopkins da Oscar in One life (ore 16, 18.15 e 21) e alle 23 Fabio De Luigi e Stefano Accorsi in "50 km all’ora". Infine debutto nelle sale per il secondo film da regista di Pietro Castellitto: "Enea" (ore 16, 18.15 e 21) con il padre Sergio, Chiara Noschese e Benedetta Porcaroli. All’Eden da ricordare anche l’appuntento di domani sera alle 21 con Il Signor Quindicipalle: un omaggio a Francesco Nuti, con ingresso libero. Sempre domani alle 21 nella multisala del centro storico l’anteprima de "Il pastore e la strega" del regista sceneggiatore Stefano Santachiara. Al Pecci "Trenque Lauquen" prima parte (alle 16 v.o.) e seconda (alle 18.30), per la rassegna il Cinema Ritrovato anche The Dreamers di Bertolocci alle 21 v.o.