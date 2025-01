Eden, Terminale e Pecci. Ecco i film di oggi. Al Garibaldi il cineforum

Oggi al Garibaldi alle 20.30 primo appuntamento del 2025 con il cineforum del mercoledì. In programa L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol, in versione originale francese con sottotitoli in italiano: una commedia brillante, colta e profonda, in grado di affrontare (e suonare) in modo leggero, ironico e coinvolgente molti temi complessi come il dramma familiare del rapporto con la malattia.

Al Terminale c’è Here di Robert Zemeckis, con Tom Hanks e Robin Wright; alle 21.15 L’uomo nel bosco di Alain Guiraudie, con Félix Kysyl e Catherine Frot.

Al cinema Eden continua la programmazione di A complete unknown, il film di James Mangold su Bob Dylan con Timothée Chalamet (alle 17 e 20.45); ci sono poi l’Abbaglio con Toni Servillo, Ficarra e Picone, diretti da Roberto Andò (alle 16, 18.15 e 21); Diamanti di Ozpetek (18.30); Emilia Perez di Jaques Audiard (16 e 21).

Al Pecci ci saranno alle 17.15 e alle 21.15 No other Land di Yuval Abraham (entrambe le proiezioni in lingua originale), e alle 19.15 Il mestiere di vivere di Giovanna Gagliardo dedicato a Cesare Pavese.