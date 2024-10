"Ecomaratona Pratese", si corre nella bellezza

Una corsa ormai diventata una vera e propria "classica", nata nell’immediato pre-Covid, che è pronta a tornare per la sesta volta domenica prossima. Tutto pronto per l’edizione 2024 dell’"Ecomaratona Pratese", che promette come al solito di portare centinaia di amanti del podismo sul territorio e proporrà loro la scelta fra quattro percorsi alternativi. Un evento messo a punto come di consueto dalla Podistica Pratese, con partenza fissata dalle Cascine di Tavola alle 8,30 di dopodomani. Il percorso certamente più impegnativo è la "classica" maratona, aperta ai concorrenti che abbiano compiuto almeno vent’anni, che si snoda lungo un tracciato "standard" di 42,195 km. Dalle Cascine, i podisti passeranno infatti per la Villa di Poggio, il parco del Bargo e Montalbiolo, proseguendo verso Carmignano sino a lambire il Campana (salendo quindi fino ad un’altitudine di 180 metri) per poi scendere verso Seano (con passaggio davanti alla Pista Rossa e al Parco Museo). E attraverso il Ponte Manetti, rientreranno al parco delle Cascine per tagliare il traguardo. La prima parte dell’itinerario è sostanzialmente la medesima della mezza maratona: 21,097 km rivolta ai corridori maggiorenni. Ci sono poi altri due itinerari più brevi rientranti nella "Corri Avis", messi a punto anche in collaborazione con l’Avis: c’è la gara da 14 km da un lato e la camminata non competitiva da 7 km (aperta a tutti) dall’altro. E’ possibile iscriversi alle varie iniziative, seguendo la procedura espressa sul sito web della competizione (oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]) per ulteriori info.

Si può altresì effettuare l’iscrizione, per le iniziative della Corri Avis, sino alle 7,30 della domenica direttamente dal Village Ecomaratona che sarà allestito in loco. E il conto alla rovescia può cominciare.