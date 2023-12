Ecco un centro digitale aperto a tutti i cittadini. Con il progetto Zona sarà aperto uno spazio per attività culturali sia per i giovani che per la popolazione anziana

E’ ai blocchi di partenza il Progetto zona digitale- valore sociale, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito dell’iniziativa per il contrasto del degrado urbano con la creazione di un polo che mette a disposizione servizi culturali e di prossimità per giovani tra i 15 e i 30 anni e per la popolazione più anziana che ha minor consuetudine con le tecnologie informatiche. "È una iniziativa sperimentale che guarda alla popolazione più fragile, offrendo spazi di socializzazione e occasioni culturali per i più giovani – spiega il sindaco Primo Bosi che segue il progetto con gli assessori Giulio Bellini (Politiche Sociali) e Beatrice Boni (Sviluppo Economico) – Mira a sviluppare lo scambio intergenerazionale e a ridurre il gap digitale, si tratta di un progetto che potenzia le relazioni tra persone, valorizzando uno degli spazi inutilizzati del centro".

Mentre è ormai alle porte il restyling di piazza Galilei a cui il progetto Zona si collega, è in fase di avvio la risistemazione di un edificio in via Braga al civico 209 (l’ex bar La Mamma) che verrà destinato a una duplice funzione: al primo piano verrà realizzato uno spazio aperto per attività di aggregazione, apprendimento e formazione per i giovani che vede coinvolta, sulla base del risultato di un bando del Comune, l’associazione Atena. Nello stesso spazio sarà realizzato anche il Punto di facilitazione digitale, sostenuto dalla Regione con i fondi del Pnrr, che metterà a disposizione dei cittadini attività di alfabetizzazione digitale ma anche servizi come l’attivazione dello Spid o della Carta nazionale dei servizi (Cns). Al piano terra Estra aprirà un proprio punto di servizi per i cittadini.