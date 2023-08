Ecco tutti i concerti fino al 13 settembre Dove acquistare i biglietti per le serate

Gli altri concerti di SettembrePrato è spettacolo in piazza del Duomo: venerdì 1 settembre alle 20,30 Daniele Silvestri e Bugo, sabato 2 settembre alle 21 la strana coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Masini, domenica 3 settembre alle21 gli Editors, lunedì 4 alle 21 Edoardo Bennato. Accesso da via Garibaldi, cambio voucher e acquisto biglietti disponibili al Garibaldi Milleventi dalle 18.30 dal 31 agosto in poi (acquistabili anche on line sul circuito ticketone). A villa Guicciardini in via nuova per Migliana a Cantagallo, martedì 12 settembre alle 21, Alan Sorrenti. Ultimo appuntamento, mercoledì 13 alle 21, Umberto Tozzi che riproporrà i i suoi più grandi successi.