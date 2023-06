Ecco la Festa della Repubblica Musica e alzabandiera in piazza Poi le onorificenze in prefettura

Oggi, festa della Repubblica, il primo appuntamento è in piazza delle Carceri alle 10.45 con la cerimonia commemorativa organizzata dalla prefettura. Dopo l’alzabandiera accompagnato dall’esecuzione dell’inno nazionale, ci sarà la deposizione di una corona al monumento dei caduti e la lettura del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica da parte del prefetto Adriana Cogode. La cerimonia continuerà con il suggestivo spiegamento del vessillo tricolore dalla cima delle mura del Castello dell’Imperatore, a cura del nucleo speleo-alpino fluviale del comando provinciale dei vigili del fuoco, accompagnato dalle note del brano "We are free" di Hans Zimmer, interpretato dalla cantante Patrizia Calussi. La manifestazione in piazza sarà accompagnata dalla banda dell’Associazione nazionale finanzieri diretta dal David Micheloni. Alle 11.45 la cerimonia proseguirà all’interno del palazzo del governo dove il prefetto consegnerà le onorificenze al merito della Repubblica italiana agli otto insigniti del titolo di cavaliere. Poi gli studenti della scuola primaria Cesare Guasti, della secondaria Ser Lapo Mazzei, del liceo Brunelleschi, dell’istituto comprensivo Gandhi ed alcuni giovani della Fondazione Santa Rita presenteranno i propri progetti e lavori ispirati al tema della Repubblica ed agli ideali della Costituzione.

La prima parte della cerimonia organizzata dalla prefettura, quella in piazza delle Carceri, sarà trasmessa in diretta da TV Prato. Sempre su Tv Prato, intorno alle ore 11.30, sarà la volta della bellezza della musica, con il concerto del violinista pratese Alberto Bologni da un luogo insolito e affascinante: il Cavalciotto di Santa Lucia, sul fiume Bisenzio. Risuoneranno le note dell’Inno nazionale, ma anche un programma variegato che spazierà da autori come Johann Sebastian Bach a Luigi Boccherini, da Pietro Mascagni a Francesco Geminiani. Uno show emozionante e suggestivo che per il quarto anno consecutivo torna ad animare il palinsesto della tv, con l’esibizione di un grande maestro della scena musicale contemporanea.