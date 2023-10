Ecco la biblioteca a casa tua. Il servizio di prestito a domicilio per anziani e persone fragili

La biblioteca a casa tua. Da lunedì 6 novembre ritorna il servizio di prestito a domicilio organizzato dalla Lazzerini e affidato all’Arci. Un servizio sperimentato con successo durante la pandemia e le restrizioni, che adesso torna per andare incontro alle persone fragili, non autosufficienti o che hanno difficoltà ad uscire di casa. È stato possibile riattivare nuovamente il servizio grazie a un contributo del consiglio regionale: la Lazzerini ha infatti partecipato a un bando riservato ai Comuni toscani e il progetto è stato ammesso al finanziamento per l’organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della lettura. Il servizio è completamente gratuito e sarà attivo dal 6 novembre fino ad ottobre 2024. Prevede la consegna direttamente a casa di libri, cd e audiolibri. "Un servizio che era stato attivato durante l’emergenza sanitaria per raggiungere le persone in quarantena, isolamento o in situazione di vulnerabilità - commenta l’assessore Simone Mangani – viene oggi riattivato per arrivare ai cittadini più fragili, per una biblioteca pubblica ancora più accessibile".

Ma ecco come funziona il progetto La biblioteca a casa tua. Chi abita a Prato, non è autosufficiente o non può muoversi da casa e vuole usufruire del servizio di prestito a domicilio, deve semplicemente chiamare il numero 0574 1837850 il lunedì dalle 15 alle 18. Risponderà un bibliotecario con cui sarà possibile prenotare libri, cd e audiolibri. È possibile verificare da casa la disponibilità dei materiali da prendere in prestito collegandosi al catalogo online della Lazzerini. Fatto questo, un incaricato di Arci Comitato Territoriale li consegnerà direttamente a casa del cittadino oppure sarà possibile ritirarli in uno di questi circoli Arci: circolo di Paperino in via dell’Alloro 14, circolo 29 Martiri in via di Cantagallo 250 a Figline, circolo Costa Azzurra in via Firenze 253 a Le Macine, circolo La Libertà del 1945 in via Pistoiese 659 a Viaccia. Per restituirli dopo un mese, si potrà riconsegnare ciò che si è preso in prestito direttamente in uno dei circoli vicino casa, alla Lazzerini, di persona o tramite un incaricato, oppure sarà un operatore dell’Arci ad andare a casa per consentirne la restituzione.