Ecco il Festival delle gentilezze. Con il Tpo i sorrisi dei bambini

Si semina con i gesti e con le parole, di cui si nutrono i libri, il teatro, l’arte e il cinema. Si semina nelle nuove generazioni, bambini e adolescenti, ed è una proficua semina quella che vuol fare "ConTatto – Festival delle gentilezze" organizzato dalla compagnia Tpo da venerdì a domenica. Perché se è vero che "la gentilezza non è un atto, è uno stile di vita", come scrive l’autore de "Il piccolo principe", è proprio questo il senso della mini kermesse che avrà come palcoscenico principale la biblioteca Lazzerini, luogo molto frequentato dalle nuove generazioni.

Otto appuntamenti in calendario, frutto di un lavoro di squadra fra tante realtà culturali del territorio per far decollare un progetto finanziato con fondi statali (Dipartimento politiche della famiglia): oltre alla biblioteca e al Tpo, ci sono Sta – Spazio Teatrale Allincontro, Cinefilante e la libreria per l’infanzia "Le storie della Mippa" che cura quattro iniziative. Come quella inaugurale di venerdì, a partire dalle 17.30, che accende le antenne sul nostro modo di comunicare virtualmente: con il suo libro "Penso, parlo, posto" salirà sul palco della Lazzerini (sala conferenze) la formatrice Carlotta Cubeddu per giocare e riflettere insieme.

Arte, storie e gentilezza a braccetto sabato 22 febbraio nella sala ragazzi che si colorerà alle 10.30 con "Quando le opere d’arte vivono avventure incredibili", per bambini dagli 8 ai 12 anni: letture e laboratori a cura della storica dell’arte Barbara Conti. Quasi in contemporanea, alle 11, andrà in scena nella sala conferenze "Mio", spettacolo del Tpo per bimbi da 1 a 5 anni. Cuffie alle orecchie per i più grandicelli, dai 6 ai 10 anni, per connettersi con le storie di Ivo, Iva, Ariel e Aria, protagonisti de "L’amico immaginario" nella sala ragazzi alle 16.

Si torna in scena in sala conferenze, dalle 17 alle 18.30, con "Human Libraries", un progetto di Sta – Spazio Teatrale Allincontro. Come spiega l’attore Riccardo Goretti, si tratta di un intervento teatrale che prende spunto da "Fahrenheit 451": biblioteche dove al posto dei libri ci sono le persone, in un modo diverso di raccontare e raccontarsi. In sala ragazzi, nella stessa fascia oraria, per "Saluti gentili", laboratorio d’arte con le cartoline di Burabacio e Lavinia Costantino, aperto a tutti.

Altra location domenica 23 febbraio, quella del Terminale: ciak, si gira con "Cartolini gentili" per bambini dai 4 anni (biglietto 5 euro). La gentilezza racchiusa in piccoli gesti quotidiani è l’ingrediente del laboratorio "Essere gentili è facile", condotto dall’illustratrice Francesca Pirrone, per bimbi dai 3 anni, gratuito su prenotazione: [email protected]). Tutte le inziative in biblioteca sono gratuite ma su prenotazione su www.progettocontatto.com.

Maria Lardara