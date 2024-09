Ecco i diplomi ai nuovi acconciatori. E per Cna altri corsi già in partenza

Un nuovo corso di formazione è ormai pronto a partire. E ai dieci giovani che hanno frequentato con profitto quello chiusosi di recente, di durata triennale, sono stati consegnati i diplomi di acconciatore. L’Open Day di Cna Formazione e Sicurezza, svoltosi ieri nella sede di via Giovan Battista Mazzoni si è aperto con la consegna a tutti gli studenti del corso "Iefp Young Style" dei diplomi di qualifica di acconciatore addetto, in presenza del presidente di Cna Formazione e Sicurezza Anselmo Potenza, del presidente degli Acconciatori Cna Toscana Centro Alessandro Lapucci e della sindaca Ilaria Bugetti. Presenti anche i genitori e i familiari dei diplomati. Giulia Bagnoli, Sara Conti, Erica Fazzi, Gioia Ferramosca, Andrew Girardi, Malaika Kabir, Ilaria Lombardi, Cristian Paolinelli, Alyssa Propenso e Noorjahan Poli hanno completato gli studi di teoria e pratica e potranno adesso immettersi nel mondo del lavoro.

"E’ una grande soddisfazione premiare i nuovi giovani diplomati, molti dei quali hanno iniziato il percorso un triennio fa da minorenni – ha commentato Lapucci –. Questo corso formativo è uno dei tanti percorsi specializzati, professionalizzanti e finanziati dalla Regione Toscana che gestiamo ogni anno e che sono destinati proprio a chi già opera o vuole entrare a far parte del settore della bellezza e del benessere. L’obiettivo è quello di creare nuovi professionisti che possano così acquisire le qualifiche di addetto acconciatore, addetto estetista, addetto trucco con dermopigmentazione, tecnico qualificato piercing e tatuaggio".

Una visione questa condivisa dal presidente Potenza, che ha ricordato inoltre l’importanza dell’incontro fra la formazione e il lavoro. "Questo canale formativo è fondamentale per la nostra associazione e per le nostre imprese che cerchiamo di aiutare nell’incrocio di domanda e offerta della manodopera di cui hanno bisogno – ha detto –. La passione per questi mestieri, unita ai buoni esiti degli stage, e all’ambizione ha portato già decine di allievi a proseguire la formazione professionale e una volta acquisita l’abilitazione, ad aprire delle attività in proprio o essere assunti come dipendenti". Tra il 2023 e il 2024 solo con l’attività di Venere Formazione la Cna ha gestito 27 corsi per un totale di 267 persone formate e ben 4.570 ore erogate tra attività in aula, laboratori e stage.

G.F.