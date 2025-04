Ecco i corsi gratuiti per tutti. La Lazzerini vince un bando e la città ora si mette in rete

In arrivo tanti corsi e opportunità di formazione e arricchimento culturale grazie al finanziamento ottenuto dal Comune sul bando della Regione realizzato per finanziare con i fondi europei interventi di educazione permanente. Saranno le biblioteche e gli archivi, con la Lazzerini capofila e il coinvolgimento di altre realtà culturali del territorio, fra cui il Pin, ad attuare il progetto Attiva-mente, arrivato quarto tra i dodici presentati in Toscana, ottenendo un finanziamento di 260 mila euro. Le iscrizioni on line saranno aperte da venerdì 18 aprile sulla piattaforma del sito www.attivamenteprato.it che sarà attivato nei prossimi giorni e dove sarà saranno disponibili informazioni sui singoli percorsi e sulle modalità di partecipazione.

Il primo corso partirà il 23 maggio con il titolo Armocromia, styling e rammendo creativo: workshop di moda sostenibile e si terrà allo Spazio Lottozero di via Arno 10. I corsi offerti sono stati progettati a seguito di un’attenta rilevazione dei fabbisogni della popolazione e un’ampia indagine preliminare realizzate con questionari specifici. Il progetto prevede la realizzazione di 82 corsi in due anni, alcuni di questi in più edizioni, tutti gratuiti per la cittadinanza e comprendono diverse discipline fra cui informatica, lingue, storia dell’arte, aiuto alla lettura e alla scrittura, mindfulness e benessere emotivo, alimentazione consapevole, economia domestica e gestione del bilancio familiare e tanti altri. Si svolgeranno nelle biblioteche e istituti culturali di tutto il territorio della provincia pratese. Altri corsi che prenderanno avvio nella seconda metà del mese di maggio per proseguire in autunno riguardano percorsi di educazione informatica per over 50, lingua italiana per donne e uomini stranieri, benessere, arte e cultura generale. Alcuni corsi verranno ripetuti in più edizioni nei 24 mesi di durata del progetto. L’obiettivo è quello di promuovere, tramite un’ampia offerta formativa non formale, l’educazione permanente di cittadini maggiorenni come opportunità di crescita e di benessere e sviluppare il valore individuale e collettivo della conoscenza, del pluralismo, dell’informazione e della comunicazione ponendo biblioteche e archivi come facilitatori principali.