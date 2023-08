Ecco "Dedicata a te" Caf presi d’assalto per avere la tessera "C’è molta confusione"

Ha debuttato ufficialmente il 18 luglio la nuova carta acquisti "Dedicata a te" pensata dal governo per aiutare le famiglie con redditi bassi. Una novità assoluta e quindi sconosciuta che ha generato il caos. Da giorni è un assalto continuo ai Caf da parte di cittadini che chiedono delucidazioni sulla tessera per gli acquisti. La carta, utilizzabile solo per beni alimentari di prima necessità (esclusi anche i farmaci), vale precisamente 382,50 euro ed è destinata alle famiglie di almeno tre componenti, residenti e con Isee fino a 15mila euro al 12 maggio.

"Ogni giorno è un via vai continuo di persone che vengono a chiedere informazioni sulla carta ’Dedicata a te’, ma non è di competenza dei Caf – spiega Giovanni Carnesi del patronato Enasc di via Guevara –. Il problema è che la carta è stata poco pubblicizzata e le persone si trovano in difficoltà perché non hanno capito che cosa c’è da fare". È importante specificare che non serve fare alcuna domanda per ottenerla, perché tutto è gestito dal Comune di residenza: l’elenco dei beneficiari è stato individuato dall’Inps e comunicato direttamente all’amministrazione comunale che dal canto suo in questi giorni sta provvedendo a contattare i cittadini che sono inseriti nella lista.

"In questi ultimi giorni si sono sommate più situazioni, ossia l’abolizione del reddito di cittadinanza per alcune categorie e il debutto della carta acquisti. Questa concomitanza ha scatenato un assalto agli uffici", aggiunge Carnesi. "Abbiamo spiegato alle persone che in realtà non c’è alcuna domanda da fare e che saranno contattati direttamente dall’amministrazione. Trattandosi di una misura nuova però sarebbe stato opportuno darne maggiore comunicazione".

In poche parole i cittadini non dovranno fare niente se non aspettare di essere contattati e successivamente recarsi a ritirare la carta attivandola entro il termine previsto: in particolare la carta a Prato potrà essere ritirata in tutti gli uffici postali abilitati mentre a Montemurlo, ad esempio, sarà distribuita dallo sportello al Cittadino gestito dal Comune. In tutti i casi andrà esibita la comunicazione ricevuta dall’amministrazione che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata. Per avere informazioni sul sito del Comune di Prato è stata aperta una pagina dedicata. Le carte sono operative dal 15 luglio e per attivarle è necessario effettuare un primo pagamento entro il 15 settembre. Occhio però alle tempistiche: la mancata attivazione entro il termine comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo.

Una boccata d’ossigeno per i nuclei in difficoltà economica: con il contributo, una tantum, di 382,50 euro possono essere acquistati esclusivamente i beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, negli store della città che vendono generi alimentari.

Il Comune nei giorni scorsi ha iniziato l’invio delle lettere alle famiglie beneficiarie della carta "Dedicata a te" comunicando la modalità di ritiro della tessera in qualsiasi ufficio postale.

Silvia Bini