Ecco Caveman Tutto da ridere A Il Garibaldi

Sei al settimo anno di matrimonio? Ti stai per sposare? Vi state lasciando? State per andare a vivere insieme… Potrebbe essere una simpatica occasione vedere "Caveman – l’uomo delle caverne". Sabato 13 maggio alle 21 al Garibaldi appuntamento con uno degli spettacoli teatrali più longevi e divertenti delle ultimi vent’anni. L’uomo delle caverne ha le fattezze di Maurizio Colombi, attore comico capace di affrontare con eleganza due ore di spettacolo a un ritmo incalzante. Cosa è cambiato dopo la drammatica pausa di questi ultimi anni all’interno delle coppie? Il mondo maschile e quello femminile, come sempre, sono in divenire, ma la reclusione forzata ci ha portato a riflessioni importanti che hanno cambiato il nostro essere, le nostre passioni e le nostre unioni. Caveman svela tutti quei segreti, importanti o meno, all’interno di ogni coppia e ci mostra un mondo sempre più fluido, meno conservatore e meno legato al nucleo familiare. Lo spettacolo, nato negli States con il titolo "Defending the Caveman", è stato tradotto in quindici lingue e visto in trenta Paesi da oltre 10 milioni di spettatori. Si tratta del monologo più longevo nella storia di Broadway. La versione italiana porta la firma di Teo Teocoli alla regia ed è interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, attore, cantante e regista del record di incassi "Peter Pan" e di "We Will Rock You", il musical dedicato ai Queen. Con lui sul palco musicisti pronti… a tutto, la CaveBand! I biglietti (posti numerati 17,25 euro secondo settore e 23 euro primo settore) sono disponibili sul sito www.ilgaribaldi.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana. Info tel. 0574 185 8152 - www.ilgaribaldi.it - www.bitconcerti.it

E a proposito di Garibaldi, da ricordare anche il nuovo spettacolo del giovane comico toscano Jonathan Canini "Vado a vivere con me". Visti sold put dei primi due spettacoli, per venire incontro alle richieste del pubblico sono state aggiunte quattro nuove date: domenica 14, lunedì 15, venerdì 19 e sabato 20 maggio, sempre alle 21. Anche in questo caso biglietti (posto unico 18 euro) sono disponibili sul sito www.ilgaribaldi.it, su www.ticketone.it e punti vendita Boxoffice.