Eccellenze italiane di Mazda. Auto, arte e artigianato top

La concessionaria Nuova 4M organizza l’evento "Galà delle Eccellenze Italiane" che si terrà giovedì 16 gennaio in via dei Palli 4. Obiettivo: celebrare l’artigianato locale e i valori condivisi con Mazda. Una sinergia tra un colosso automobilistico e il territorio: l’iniziativa si inserisce nel grande progetto nazionale promosso da Mazda Italia, che unisce l’innovazione tecnologica alla tradizione artigianale.

L’evento, che si svolgerà dalle 18 alle 21, offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire il legame profondo tra la cura dei dettagli che caratterizza Mazda e le eccellenze artigianali locali. In questa occasione, Nuova 4M e Camiceria Baldini, punto di riferimento pratese per produzione su misura, sveleranno il manufatto realizzato ad hoc per suggellare l’affinità di valori.

L’evento si inserisce all’interno del progetto “Eccellenze Italiane”, un’iniziativa "che celebra le straordinarie realtà artigianali e manifatturiere che rendono unico il nostro Paese". Questo viaggio tra le meraviglie locali sarà scandito da una serie di eventi che attraverseranno l’Italia, mettendo in luce il profondo legame tra la cura artigianale che definisce Mazda e le produzioni doc.