Eat Prato, chef, pasticceri e ristoranti nel centro storico!

A passeggio nel centro, per vedere, gustare, stare insieme. Da chiostro a chiostro andrà in scena lunedì e martedì dalle 19 alle 23, ma ecco chi saranno i protagonisti di questo tour. Nel Chiostro di San Domenico spazio agli chef e ai ristoranti. Saranno presenti Saporè con la sua pizza doppiocrunch cotto e fontina 2.0; la Cornice del gusto Montanara con la pizza fritta; Megabono con le polpette di Prato; Le Garage Bistrot con la specialità Poerannoi; Il Fienile con i maccheroni all’anatra; Mag56 con il piatto Non la solita vongola; Calamai catering e ricevimenti con i tortelli ripieni ai funghi porcini; Interludio il ristorante con la calamarata alla carbonara di mare; I Doc Ristobistrò con il pollo ripieno di mortadella di Prato; Mosto di malto con il panino speciale chiamato Pulled Pork San Right smart farm a base di guancia di manzo.

Il Chiostro del Duomo sarà invece riservato ai maestri pasticceri con la Pasticceria Guastini e il suo babà al mojito; la Pasticceria Mannori con il dolce Surprise, La Pasticceria Nuovo Mondo la crema alla vaniglia, la Pasticcera Peruzzi con la "fragola briaca". Infine nel Chiostro di Sant’Agostino, che quest’anno debutta in Eat Prato, saranno presenti per la degustazione di vini la Strada dei Vini di Carmignano, per i drink Mag56, per la birra Mosto di Malto.

Le consumazioni delle due serate sono acquistabili tramite token sia alle casse dei chiostri durante le serate oppure alla sede di Confesercenti in via Pomeria durante gli orari di apertura. Sarà possibile acquistare sia piatti singoli (antipasti, primi, secondi, dolci oppure bevute) che pacchetti al prezzo indicato nei vari menù. I pacchetti includono le visite dei chiostri e l’esclusiva visita serale al Museo dell’Opera del Duomo. Per altre informazioni sul programma: www.confesercenti.prato.it Facebook e Instagram @confesercentiprato www.eatprato.it Facebook e Instagram