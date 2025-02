"È un progetto innovativo". Ma non per tutti

"La nuova tramvia Prato-Firenze rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio, sia sul piano della mobilità sostenibile che dello sviluppo urbano", ha dichiarato il presidente della Commissione Urbanistica del Comune, Francesco Bellandi (nella foto), al termine della commissione consiliare sulla presentazione del progetto.

"Questo collegamento innovativo non solo faciliterà gli spostamenti quotidiani tra le due città, ma contribuirà a ridurre il traffico veicolare, promuovendo una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente. La tramvia è anche un’occasione per riqualificare le aree urbane coinvolte, potenziare i servizi e portare investimenti nella nostra città, attrarre turismo e favorire l’internodalità, creando nuove opportunità per i cittadini e il territorio", ha aggiunto Bellandi.

"Lavoreremo affinché questa infrastruttura diventi un simbolo di crescita sostenibile e integrazione tra Prato e Firenze, valorizzando il nostro territorio e migliorando la qualità della vita dei cittadini".

Del parere opposto i consiglieri di opposizione presenti alla seduta: per Lorenzo Frasconi (Lista Cenni) mancano i numeri di attrazione di utenza per cui questa struttura possa avere un’importanza per la mobilità territoriale.

"Da cittadino mi pare che si reiteri il metodo di sproporzione tra costi e benefici che abbiamo già visto per il sottopasso del Soccorso", ribadisce Gianni Cenni di Fratelli d’Italia.

Anche Rita Pieri (Forza Italia) aveva espresso perplessità: "Non c’è copertura finanziaria, ma solo una previsione".