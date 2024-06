È tempo di "Storie paffute". E si accende la fantasia

Già il sottotitolo stuzzica non poco la fantasia e l’immaginazione: "Un mix di storie, racconti, immagini, cose carucce e fatte bene". Metti un venerdì sera allo Spazio Teatrale Allincontro che si sta affermando come nuovo spazio teatrale indipendente in città con una programmazione di tutto rispetto. Siamo a ridosso delle mura storiche, in via dei Sassoli 27: qui stasera, alle 21, andrà in scena lo spettacolo "Storie paffute" con Gioia Salvatori (foto) e Riccardo Goretti. Una coppia affiatata - Riccardo Goretti, insieme a Massimo Bonechi, è uno degli animatori del piccolo ma vitale spazio teatrale in centro – che promette tante risate. Gioia Salvatori, autrice e attrice, si è formata al centro teatro Ateneo dell’Università di Roma dove ha studiato studia commedia dell’arte con Claudio De Maglio. Ha studiato e lavorato al Teatro Due di Parma incontrando qui il lavoro, tra gli altri, di Michela Lucenti/ Balletto Civile e Gigi Dall’Aglio. In seguito, ha collaborato con alcuni giovani registi indipendenti, tra cui Woody Neri, Maria Teresa Berardelli e Giuliano Scarpinato. Da circa due anni ha aperto un blog satirico da cui è tratto il suo ultimo spettacolo intitolato "Cuoro", per la regia di Giuseppe Roselli.

Con lei, in scena ci sarà stasera Riccardo Goretti, classe 1979, autore e attore di teatro e cinema che ha calcato palcoscenici del calibro del Piccolo di Milano, l’Argentina di Roma, l’Odeón di Parigi, la Biennale di Venezia, il festival dei Due Mondi a Spoleto e il San Ferdinando di Napoli. Per assistere a "Storie paffute", il biglietto d’ingresso è di 8 euro. Info e prenotazioni: [email protected]