"E’ stata dura, ma ce l’abbiamo fatta"

"Ammetto che ho fatto tanta fatica. Durante gli anni della pandemia non è stato semplice mantenere la costanza nello studio, ma questa esperienza

mi ha insegnato che se una

persona è appassionata riesce comunque ad arrivare". Sabrina Riggi è fresca di diploma.

Ha conquistato 100 e lode nell’indirizzo Relazioni internazionali a marketing del Dagomari. Non si è scoraggiata davanti alla pandemia e nemmeno davanti ad un intervento chirurgico sostenuto il giorno prima della maturità. "Quello che conta è ciò che hai fatto durante i cinque anni, non certo il giorno prima – dice – Il tema, devo ammettere, che ci ha lasciato di stucco, io ho scelto Quasimodo anche se non avevo mai letto quella poesia, ma mi sono affidata alla mia capacità di analisi e alla passione che ho per la letteratura: è andata bene". "La lode è stata inaspettata,

non cambia nulla a livello di possibilità ma è una grande soddisfazione che ripaga dell’impegno – dice la giovane che adesso si prepara ad entrare nel mondo universitario –. Ho scelto Storia perché vorrei intraprendere la carriera del diplomatico, so che è un bell’impegno, ma grazie al conforto dei miei professori sono riuscita a fare questa scelta. Ai ragazzi cosa dico?

Di mettere impegno in quello che vogliono fare perché sarà ripagato".